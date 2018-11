Lähes puolet toimeentulotuen saajista on nostanut tukea vähintään 10 kuukautta peräkkäin: "Perusturvan taso on heikko"

Tämä on peräti 43 prosenttia tuen saajista. Pääkaupunkiseudulla prosentti oli vielä hieman korkeampi.

Jos katsotaan, kuinka moni ylipäätänsä on saanut 10 kuukautta perustoimeentulotukea viimeisen vuoden aikana, luvuksi saadaan 33,5 prosenttia.

"Näinhän ei pitäisi olla"



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan mukaan pitkäaikaisesta toimeentulotuen saannista on 2000-luvulla tullut yhä tavallisempaa, kun vastaavasti lyhyet tuet ovat vähentyneet.

– Yksi tärkeä selittäjä on asumiskustannukset. Noin puolet toimeentulotuen kustannuksista menee asumiskustannuksiin. Mutta toki se, että vuodesta 2015 lähtien perusturvaetuuksien indeksikorotukset ovat olleet jäädytetty. Se on näitä etuuksia painanut suhteessa ansiotulokehitykseen.

Tuella paljon pitkäaikaissairaita



Mikä on mennyt pieleen, että tuesta on tullut yhä pitkäkäyttöisempi?

– Se on ennen kaikkea tämä perusturvan heikko taso. Toki on tapahtunut muitakin muutoksia.

– Toimeentulotuella on paljon myös pitkäaikaissairaita ja voi olla, että kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on kohotettu, niin ihmiset ovat joutuneet hakemaan toimeentulotuelta näitä maksettavaksi. Samoin lääkekorvauksia on alennettu, niin terveyteen liittyvät kustannukset ovat pienituloisilla kasvaneet.