Chilessä ulkonaliikkumiskielto kolmantena peräkkäisenä yönä – mellakat jatkuvat, kuolleita jo 11

Santiagossa ja muualla Chilessä on viime päivinä ollut mellakoinniksi yltyneitä mielenosoituksia.

Mellakoinnissa on kuollut ainakin 11 ihmistä, minkä lisäksi noin 1 500 ihmistä on pidätetty. Santiagon metropolialueelle ja yhdeksään muuhun maakuntaan on julistettu poikkeustila, ja sotilaat ovat partioineet kaduilla.