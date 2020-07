Lähes koskematon mammutin luuranko löydetty Venäjältä – tutkijat innoissaan luista ja kallosta, joissa on kudoksia yhä jäljellä: "Arvokasta tutkimusmateriaalia"

Tutkijat ovat löydöksestä innoissaan, sillä luurangosta oli jäljellä osa kallosta ja useita raajojen luita, joissa oli vielä pehmytkudosta kiinni. Se on erityisen arvokasta tutkimuskäytössä.

– Kokonainen luuranko on aina arvokas löytö, sillä yksittäiset luunpalaset eivät anna juurikaan tietoa. Täällä me tiedämme tarkan paikan, mammutin alkuperän ja että se on kokonainen näyte, sanoo paikallismuseon tutkija Yevgeniya Khozyainova.