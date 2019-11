Siperian ikiroudasta tehty löytö askarruttaa tutkijoita – onko 18 000 vuotta vanha Dogor-niminen pentu koira vai susi?

Urospentu oli arviolta vain kaksi kuukautta vanha kuollessaan. Pennulla on yhä maitohampaat, turkki, kynnet ja jopa silmäripset tallella. Ainoastaan eläimen selkäranka on osittain maatunut.

Tutkijat eivät ole täysin varmoja, onko ikiroudassa säilynyt pentu koira vai susi. On mahdollista, että pentu on jonkinlainen välimuoto suden ja ihmisen parhaan ystävän väliltä. Eläimelle on tarkoitus tehdä lisää testejä lajin määrittämiseksi.