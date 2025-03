Lähes 750 siviiliä surmattu, osa summan mutikassa – nyt Syyrian uudelta johtajalta kuultiin vetoomus

Lähemmäs 750 siviilin kerrotaan kuolleen mielivaltaisissa teloituksissa taistelujen aikana.

Syyrian johtaja Ahmed al-Sharaa on vedonnut kansallisen yhtenäisyyden ja rauhan puolesta sen jälkeen, kun maan rannikkoalueella on käyty verisiä taisteluja hallinnon ja entisen diktaattorin Bashar al-Assadin kannattajien välillä.

Torstaina alkaneet taistelut ovat olleet tähänastisesti suurin koettelemus rakenteilla olevan uuden Syyrian yhtenäisyydelle.

Yhteensä taisteluissa al-Sharaan hallinnon turvallisuusjoukkojen ja al-Assadin kannattajien välillä on kuollut yli tuhat ihmistä torstaista alkaen, kertoi Syyriaa seuraava tarkkailujärjestö lauantaina. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön (SOHR) mukaan kuolleista valtaosa on ollut alaviittivähemmistöön kuuluvia siviilejä. Muut olivat SOHR:n mukaan turvallisuusjoukkoihin tai vastapuolen taistelijoihin kuuluneita.

Joulukuussa Venäjälle paenneella Al-Assadilla on yhä kannatusta maan Välimeren rannikkoalueella. Turvallisuusviranomaiset ovat kertoneet Syyrian uutistoimisto Sanalle taistelevansa armeijan entisen erikoisjoukkojen komentajan Suhail al-Hassanin joukkoja vastaan. Hän kuului al-Assadin lähipiiriin.

Alue taas "hallinnon kontrollissa"

Puolustusministeriö sanoi lauantaina alueen olevan jälleen "hallinnon kontrollissa". Syyrian valtiollisen Sana-uutistoimiston mukaan uuden hallinnon joukkoja lähetettiin ainakin Latakiaan, Jablehiin ja Baniyan kaupunkeihin.

Järjestön mukaan siviilejä on taistelujen aikana surmattu mielivaltaisissa teloituksissa, ja surmattujen joukossa on ollut naisia ja lapsia. SOHR:n mukaan myös alaviiteille kuuluvia taloja ja liikkeitä ryösteltiin. Järjestön antamia tietoja ei ole voitu vahvistaa muista lähteistä.

Teloituksista on julkaistu paljon vahvistamatonta videomateriaalia sosiaalisessa mediassa.

AFP haastatteli Baniyassa asuvaa 67-vuotiasta alaviittisiviiliä Samir Haidaria, joka kertoi kahden veljensä ja veljentyttönsä saaneen surmansa, kun turvallisuusjoukot tulivat heidän kotiinsa. Haidarin mukaan joukossa oli "ulkomaalaisia". Henkilöt ovat voineet olla al-Sharaan johtamien kapinallisten joukoissa taistelleita vierastaistelijoita.

Haidar kertoi paenneensa sunnien naapurustoon, minkä hän uskoo koituneen pelastuksekseen.

– Jos olisin myöhästynyt viisi minuuttia, olisin kuollut, hän sanoi.

Puolustusministeriön tiedottaja on julkisessa lausunnossaan kieltänyt koteihin tunkeutumisen sekä hyökkäykset siviilejä vastaan.

– Kotien lähestyminen sekä hyökkääminen (ihmisiä) vastaan kodeissa on ankarasti kielletty, ministeriön tiedottaja Hassan Abdul Ghani sanoi videolausunnossaan Sanalle.

"Pystymme elämään yhdessä"

Ennen väliaikaiseksi presidentiksi nimittämistään Al-Sharaa johti sunnilaista jihadistiryhmää Hayat Tahrir al-Shamia (HTS), joka johti al-Assadin hallinnon joulukuussa kumonneita kapinallisjoukkoja.

Syyrian alaviitit sen sijaan ovat shiialaisiksi luokiteltu, pitkälle maallistunut vähemmistöryhmä. Myös Bashar al-Assad kuuluu alaviitteihin, samoin kuin valtaosa hänen äärimmäisen itsevaltaisesta hallinnostaan, vaikka viranomaisten joukossa oli mukana myös luotettuina pidettyjä sunneja.

– Meidän on säilytettävä kansallinen yhtenäisyytemme ja rauha niin hyvin kuin kykenemme, ja Jumalan salliessa me myös pystymme elämään yhdessä tässä maassa, al-Sharaa sanoi puheessaan, jonka hän piti sunnuntaina moskeijassa Damaskoksessa.

Al-Sharaan hallintoa vastustaa edelleen lukuisia uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä, jotka eivät ole suostuneet luovuttamaan aseitaan ja liittymään perusteilla olevaan Syyrian uuteen armeijaan.

Päivitetty juttua kello 11.21.