Lähes 40 kuollut druusien ja beduiinien välisissä kahakoissa Syyriassa

Kymmeniä kuollut kahakoissa Syyriassa.

Ainakin 37 ihmistä on kuollut beduiiniheimojen ja paikallisten taistelijoiden välisissä kahakoissa pääosin druusien asuttamassa as-Suwaydan kaupungissa Syyriassa. Asiasta kertoo Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin kerrotusta.

Lisäksi kymmenien on kerrottu haavoittuneen.

Paikallismedian mukaan pääkaupunki Damaskoksen ja as-Suwaydan välinen valtatie suljettiin väkivaltaisuuksien vuoksi.

Syyrian hallinnon sisäinen lähde kertoi uutistoimisto AFP:lle, että viranomaiset lähettävät alueelle joukkoja tilanteen rauhoittamiseksi.

Beduiinien ja druusien välillä on ollut pitkäaikaista vihanpitoa as-Suwaydassa, ja se on purkautunut toisinaan väkivallaksi. Lisäksi vähemmistöuskontoa tunnustavat druusit ovat olleet huolissaan vähemmistöjen asemasta Syyrian uuden, islamistisen keskushallinnon alaisuudessa.

Ennen tuoreita yhteenottoja as-Suwaydan alueella oli ollut rauhallista keväästä saakka. Tuolloin kymmeniä ihmisiä kuoli druusien ja Syyrian turvallisuusjoukkojen välisissä taisteluissa.

Lue myös: Israel iski Syyriaan ensimmäistä kertaa lähes kuukauteen