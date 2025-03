Järjestö: Syyrian joukkomurhissa kuolleita jo liki 1 400

Kuolleiden määrä on noussut, koska uusia ruumiita on löydetty jatkuvasti.

Syyriassa joukkomurhissa ja väkivaltaisuuksissa kuolleiden siviilien määrä on noussut jo lähes 1 400:aan, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö.

Tapetuista valtaosa on alaviitteja. He saivat surmansa Syyrian uuden hallinnon turvallisuusjoukkojen ja siihen kytköksissä olevien ryhmien joukkoteloituksissa, kertoo Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan turvallisuusjoukot syyllistyivät summittaisiin teloituksiin, väestön pakkosiirtoihin ja rakennusten polttamiseen.

Kuolleiden määrä on noussut, koska uusia ruumiita on löydetty jatkuvasti muun muassa Latakian ja Tartusin rannikkomaakunnista ja keskisestä Haman maakunnasta.

Syyrian alaviitit ovat shiialaisiksi luokiteltu, pitkälle maallistunut vähemmistöryhmä. Syyrian joulukuussa syrjäytetty presidentti Bashar al-Assad kuuluu alaviitteihin, ja hänellä on edelleen laaja tuki alaviittialueilla.

Väkivaltaisuudet turvallisuusjoukkojen ja al-Assadia kannattavien militanttiryhmien välillä leimahtivat torstaina.

Taisteluissa on kuollut järjestön mukaan ainakin 230 turvallisuusjoukkoihin kuuluvaa ja 250 militanttia

Syyrian väliaikaishallintoa johtava Ahmad al-Sharaa on luvannut, että verenvuodatukseen ja rikoksin syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen.