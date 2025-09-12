SM-liigaseura Vaasan Sport vahvistuu kanadalaispuolustajalla Brad Huntilla.
Sportin kannattajayhdistys Red Army järjesti rahankeräyksen Huntin hankkimiseksi. Keräyksen tavoitesumma oli 75 000 euroa, mutta se tuotti Ylen mukaan lopulta yli 90 000 euroa.
Sport kertoi Huntin hankinnasta kesken perjantain TPS-ottelun.
Hunt edusti viime kaudella AHL-seura Hershey Bearsia. Hän on pelannut urallaan lähes 300 NHL-ottelua (288) tehoilla 26+60=86. Huntin NHL-seuroina ovat toimineet Edmonton Oilers, St. Louis Blues, Nashville Predators, Vegas Golden Knights, Minnesota Wild, Vancouver Canucks ja Colorado Avalanche.
Hunt voitti keväällä 2023 Kanadan maajoukkueen matkassa maailmanmestaruuden Tampereella.