Prinsessa Maria Carolina joutui tehohoitoon onnettomuuden jälkeen

Italialaisprinsessa Maria Carolina, 21, oli päästä hengestään moottoripyöräonnettomuudessa.

Bourbonien kuningassukuun kuuluva italialaisprinsessa Maria Carolina, 21, joutui äskettäin moottoripyöräonnettomuuteen Monacossa.

Hän oli tehohoidossa onnettomuuden jälkeen ja julkaisi siitä kuvia Instagramissa.

– Olen uskomattoman onnekas, että olen elossa. Törmäsin pää edellä seinään ajaessani moottoripyörällä ja päädyin elvytettäväksi teho-osastolle. Tästä selviytyminen oli suorastaan ihme, hän kirjoittaa kuvien yhteydessä.

Kuvia voit selata nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hän halusi jakaa kokemuksensa, koska on tapahtuneen myötä ymmärtänyt, että moottoripyörät ovat voimakkaita ja armottomia kulkuvälineitä.

– Pyydän teitä ajamaan varovasti. Käytä täyttä suojaa, erityisesti kunnollista kypärää. Minun kypäräni pelasti henkeni, hän kirjoittaa.

Hän kiittää julkaisussaan häntä hoitaneita ammattilaisia.

Maria Carolina on Castron herttuan prinssi Carlon vanhin tytär.

Hänet on nähty elokuvassa Grace of Monaco (2014), jossa on pääosassa Nicole Kidman.

Lähde: Express UK