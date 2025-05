Nicole Kidmanin hämmentävä hiusmuutos – totuus paljastui pari päivää myöhemmin

Nicole Kidman edusti huomiota herättävässä hiustyylissä.

Näyttelijä Nicole Kidman yllätti kaikki maanantaina astelemalla Met-gaalan punaiselle matolle täysin uudessa tyylissä. Huomion varastivat hänen dramaattinen, lyhyempi hiustyylinsä.

Kidmanin hiusstylisti kertoi kampauksen kunnioittaneet Met-gaalaan teemaa, Superfine: Tailoring Black Style.

Yllään Kidmanilla oli Balenciagan luomus./All Over Press

Keskustelua herätti myös hänen hiuksensa.

Kidmanin epäiltiin käyttäneen peruukkia./All Over Press

Kidman kuitenkin hämmensi saapumalla torstaina yhdessä miehensä Ketih Urbanin kanssa Academy of Country Music Awards -tapahtumaan jälleen pitkissä hiuksissa. Page Six -julkaisun mukaan peruukin käyttäminen ei ole Kidmanille uutta.

Kidman edusti pari päivää myöhemmin pitkissä hiuksissa.STELLA Pictures

Näyttelijä on usein turvautunut peruukkeihin roolejaan varten.