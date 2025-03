Nicole Kidmanin 16-vuotias tytär asteli muotinäytöksessä – kuin ilmetty äitinsä

Malli Sunday Rose on saanut jalansijaa mallimaailmasta.

Hollywood-tähti Nicole Kidmanin ja hänen miehensä muusikko Keith Urbanin vanhempi tytär 16-vuotias Sunday Rose käveli Pariisin muotiviikoilla Miu Miu-merkin näytöksessä.

Tyttären väitetään näyttävän aivan äidiltään.

Sunday Rosen hiukset oli värjätty tummaksi. Mallikaunotar esitteli syksyn 2025 mallistoa.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.

Tytär teki viime syksynä muotiviikoilla catwalk-debyyttinsa, jolloin hänet nähtiin myös Miu Miu -merkin kevät/kesä 25-malliston muotinäytöksessä.

Mallin kuuluisia vanhempia ei nähty näytöksessä, mutta catwalkilla nähtiin myös huippumallit Gigi Hadid, Sarah Paulson, ja Laura Harrier.

Näytöstä olivat katsomassa muun muassa näyttelijä Sydney Sweeney, muusiko A$AP Rocky ja vaikuttaja Alix Earle.

Lähde: InStyle.