F1-superlupauksen sotkusta paljastus: tallipomolta vihjaus tulevasta – "Allekirjoitti paperin marraskuussa"

Piastri, 21, on tekemässä sisääntuloa F1-sarjaan tavalla, jollaista ei lajin historiassa ole monestikaan nähty. Alpine ehti jo kesätauon alettua tiedottaa nostavansa Piastrin kehityskuljettajan paikalta Fernando Alonson seuraajaksi kisakuskiksi, mutta australialaisnuorukainen kiisti tehneensä sopimusta tulevasta.

Piastrin on uumoiltu jatkavan uraansa McLarenilla. Sitä ennen hänen on kuitenkin selvitettävä asiansa välimiesmenettelyssä Alpinen kanssa. Asia on käsittelyssä tulevana maanantaina.