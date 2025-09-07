Lähde: Pelicans nappasi vahvistuksen

Ruotsalaishyökkääjä Lucas Edmonds siirtyy Lahden Pelicansiin, kertoo Hockeysverige-sivusto.

Edmonds on tehnyt lähteen mukaan kahdeksan viikon mittaisen sopimuksen Pelicansiin.

24-vuotias Tampa Bay Lightningin kolmoskierroksen varaus on pelannut kolme edellistä kautta AHL:ssä. Viime vuonna otteluita kertyi Syracusessa ja Hartfordissa 40 ja pisteitä 11.

Edmons mätti junioriliiga OHL:ssä 113 pistettä kaudella 2021–22. Hän on saanut kiekkokasvatuksensa Frölundan ja Karlskronan junioreissa. SHL:ssä kiekkoilija on pelannut kuitenkin vain yhden ottelun. Tilillä on parikymmentä matsia Ruotsin kakkos- ja kolmostasoilta.

Pelicans hakee uutta tulemista surkean viime kauden jälkeen. Seura päätyi liigakarsintoihin asti, mutta pelasti sulkansa Jokereiden kustannuksella.