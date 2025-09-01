Lähde: Leverkusen antoi Erik ten Hagille potkut vain kolmen ottelun jälkeen

Saksan Bundesliigassa pelaava Bayer Leverkusen on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Erik ten Hagille, uutisoivat Sky Germany ja jalkapallotoimittaja Fabrizio Romano.
Sky Germanin ja Romanon tietojen mukaan Leverkusenin johtoporras teki päätöksensä maanantaiaamuna.
Kesällä Xabi Alonson jättämiin saappaisiin Leverkusen-päävalmentajana astunut ten Hag ehti olla pestissään vain kolme virallista ottelua.
Leverkusen aloitti kautensa voittamalla Saksan cupissa neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Grossaspachin 4–0.
Leverkusen hävisi kuitenkin sarja-avauksensa Hoffenheimille 1–2 ja lauantaina Leverkusen jäi 3–3-tasapeliin Werder Bremenin vieraana.
Tämä on saanut Leverkusenin seurajohdon nyt reagoimaan.
Potkut ovat ten Hagille jo toiset vuoden sisään. Hän sai potkut Valioliigassa pelaavasta Manchester Unitedista viime vuoden lokakuussa.