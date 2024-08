Lähde: Lauri Markkanen saamassa megasopimuksen – NBA-joukkue löi pöytään yli 200 miljoonaa

Suomalaispelaaja on ollut yksi kuumimmista pelaajista kesäkauden siirtohuhuissa, mutta Athleticin mukaan hän ei ole lähdössä Utah Jazzista mihinkään. Jazz on tarjoamassa Markkaselle pitkää sopimusta, joka tekisi hänestä yhden NBA-historian kovapalkkaisimmista eurooppalaispelaajista.

Markkasta on huhuiltu tänä kesänä useaan eri NBA-joukkueeseen. Golden State Warriors teki kaikkein aggressiivisimman tarjouksen, mutta joukkueet eivät päässeet yhteisymmärrykseen.

Markkanen on pelannut NBA:ssa seitsemän kautta. Viimeiset kaksi kautta Jazz-paidassa ovat olleet suomalaisen parhaat yksilötasolla, joskaan Utah ei ole pärjännyt kovin hyvin. Suomalaispelaaja on heittänyt Utahissa keskimäärin 24,4 pistettä ja raastanut 8,4 levypalloa ottelua kohden. Sitä ennen Markkanen on pelannut Clevelandissa ja Chicagossa.