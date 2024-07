Laboratorion virhe koitui 4 000 kanan kohtaloksi: "Seurasimme kyyneleet silmissä"

– Heti epäilyn jälkeen läänineläinlääkäri määräsi meidän munat ja kanat myyntikieltoon salmonellan leviämisen estämiseksi, he kirjoittavat Facebook-päivityksessä.

– Myö selvitään, mutta hinta sille on kova. Osaa taloudellisista tappioista emme saa ikinä takaisin. Henkisistä puhumattakaan, tila kirjoitti Facebookiin kesäkuun alussa.

Vahinko ehti tapahtua, vaikka tautia ei ollutkaan

"Ruokaviraston jatkotutkimusten ja omien selvitystemme perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että tähän raporttiin liittyvä salmonellatulos on aiheutunut laboratoriossa tapahtuneesta virheestä. Virheellisen tuloksen on ilmeisesti aiheuttanut toisesta salmonellapositiivisesta näytteestä tapahtunut kontaminaatio."

Aivan järjettömän työmäärän lisäksi tämä on aiheuttanut valtavat taloudelliset ja henkiset tappiot. Meillä on kylmä rinki hanurissa, kun emme tiedä miten selviämme eteenpäin, Facebook-päivitys jatkuu.

Suuret tappiot, naurettavat korvaukset

Tilalla on liiketoiminnalleen muitakin vakuutuksia, mutta toistaiseksi on epäselvää, mistä rahaa lopulta saadaan.

– Nyt selvitellään kuka se oikea maksaja on, ja miten se saadaan maksamaan, Janne Rautakannel kuvailee.

Näytteen ottanut laboratorio on myöntänyt virheen tapahtuneen, mutta ei Rautakannelten mukaan ole silti ottanut tapahtuneesta vastuuta. Oletettavasti korvausvaatimusten pelossa.

Lakiin muutos?

Ruokavirastosta kerrotaan MTV:lle, että sillä on oma laboratorio tiettyjä salmonellatutkimuksia varten, mutta omavalvontatutkimukset tehdään yleensä muissa laboratorioissa. Tällaisia laboratorioita on tällä hetkellä 12.

Rautakanteleet haluaisivat tapahtuneen vuoksi muutoksen salmonellalakiin. Heidän mielestään Suomen salmonellalaki on yksiselitteinen ja raju salmonellatartunnan löytymisen jälkeen.

– Aluehallintovirasto antaa saman tien päätöksen salmonellan leviämisen estämiseksi, mikä käytännössä on täydellinen myynti- ja ostokielto tilalle. Päätös voidaan purkaa vain, kun AVI ei enää epäile salmonellaa. Käytännössä tämä tarkoittaa eläinten lopettamista ja saneeraustoimien aloittamista, he kirjoittavat Facebookissa.

– Omavalvontanäytteet on otettava kaikilla eläintiloilla. Missä sitten on vastuu, jos näytteessä on virhe, Kaisa Rautakannel kysyy?