"Elämäntyö kaatuu kotkan tai korpin paskaan" – Janakkalassa teurastetaan fasaaneja alueelta löytyneen lintuinfluenssan takia

Sauvalan kartanolla oleva ankea tunnelma välittyy puhelimen kautta. Syynä on lintuinfluenssa, joka on todettu tilalta maastoon vapautetuilla linnuilla.

Tilalla on lopetettu pari tuhatta lintua ja lopullista lukua ei ole vielä tiedossa.

Viikonloppuna viitteitä poikkeavista linnuista

Sauvala antaa kiitosta läänieläinlääkärille, johon hän on ollut yhteydessä useamman kerran päivässä. Muu viranomaistoiminta ei kuitenkaan ole hänen mukaansa toiminut.

– Viranomaiset pitävät huolen, että käyvät ottamassa tarhoista kokeita. Isossa kuvassa se on järkevää, mutta eihän se tauti meidän tarhoista pääse leviämään jos se sinne menee.

Viranomaismääräys tappamisesta puuttuu

– Me olemme toimineet näin, mutta Ruokavirasto toisella tavalla.

– Työntekijöiden päätehtävä on pitää lintuja hengissä ympäri vuoden, nyt me teurastamme niitä. Se on henkisesti hyvin perseestä.