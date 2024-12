Lääkärit ja ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että Israelin on avattava humanitaariset käytävät Gazasta välittömästi, jotta akuuttia hoitoa tarvitsevia potilaita voidaan evakuoida Itä-Jerusalemiin.

Israel kontrolloi kaikkia poistumisteitä Gazasta, jota se on moukaroinut yli vuoden ajan. Potilaiden evakuointeja on onnistuttu vain harvoin organisoimaan Israelin viranomaisten ja kansainvälisten organisaatioiden tai ulkovaltojen kesken.

Evakuointireittien avaamista vaatineet Itä-Jerusalemin sairaalaverkosto ja Israelin lääkärit ihmisoikeuksien puolesta -järjestö arvioivat, että noin 25 000 ihmistä Gazassa on akuutin hoidon tarpeessa.

Itä-Jerusalemissa sijaitsevan Augusta Victoria -sairaalan johtaja Fadi Atrash sanoi, että evakuointikäytävien uudelleen avaaminen on välttämätöntä, jotta potilaille voidaan tarjota elintärkeää hoitoa Itä-Jerusalemin sairaaloissa, joissa on sekä tilaa että lääkintäosaamista. Ennen kuin tilanne kärjistyi reilu vuosi sitten, Gazasta pystyttiin evakuoimaan potilaita Itä-Jerusalemiin, Länsirannalle sekä joissain tapauksissa Israeliin, mikäli he tarvitsivat hoitoa, jota ei ollut mahdollista antaa Gazassa.

Syöpäsairaiden lasten evakuointi onnistui

Marraskuun alussa alueelta evakuoitiin poikkeuksellisesti noin 200 potilasta, jolloin Maailman terveysjärjestö (WHO) sanoi, että noin 14 000 potilasta odotti evakuointia. Vain päiviä myöhemmin Lääkärit ilman rajoja kertoi, että Israel oli perusteita kertomatta estänyt kahdeksan lapsen ja heidän huolenpitäjiensä evakuoinnin Gazasta.

Kuluvan viikon tiistaina Israel kertoi, että 31 potilasta ja huolenpitäjää ovat lähteneet Gazasta Kerem Shalomin kautta ja potilaat ovat matkalla saamaan hoitoa Jordaniaan ja Yhdysvaltoihin. WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus vahvisti järjestön evakuoineen 11 syöpähoitoa tarvitsevaa lasta ja heidän 20 saattajaansa.

– Tuhannet potilaat läpi Gazan tarvitsevat edelleen evakuointeja saadakseen hengenpelastavaa hoitoa. Vaadimme, että kaikki käytävät otetaan käyttöön, jotta potilaat saadaan turvallisesti siirrettyä Gazan ulkopuolelle, hän sanoi.

Yli 105 000 ihmistä on haavoittunut Gazassa viime vuoden lokakuun 7. päivän jälkeen, käy ilmi alueen terveysministeriön luvuista, jotka ovat YK:n mukaan luotettavia.

Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on romuttunut Israelin iskuissa ja vain kourallinen alueen sairaaloista on toiminnassa.