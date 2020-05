Kyynelvaroitus! Supersuosittu yhtye tulkitsi Suvivirren yhdessä opettajien kanssa

Club For Five -yhtye on tunnettu a cappella -kappaleistaan, ja nyt he ovat julkaisseet koskettavan version Suvivirrestä. Kappale itsessään on jo koskettava, mutta siihen tehty musiikkivideo saa kokonaisuuden ansiosta kyynelkanavat auki.

– Suvivirsi on ollut perinteisesti lukuvuoden päättävä kiitos, jonka jälkeen on päässyt kesälaitumille. Koemme, että on tärkeää muistaa kaikkia koululaisia ja opettajia ja ylipäätään lapsia ja aikuisia siitä suuresta työstä ja venymisestä, jonka tämä kevät on tuonut tullessaan. Meillä on tästä myös omakohtaista kokemusta koululaisten vanhempina, kertoo Club For Five.