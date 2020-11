Kysely: Valtaosa ei hyväksy turkistarhauksen tukemista – Animalian mukaan ala saa tänä vuonna yli 5 miljoonan euron avun

Vastaajista 76 prosenttia on joko täysin tai osittain eri mieltä väitteestä ”Turkistarhausta tulee tukea julkisista varoista.”

– Tämä on selkeä viesti hallitukselle, joka on tukenut turkisalaa miljoonilla euroilla. Poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä tarpovan alan pönkittäminen verovaroin ei kerta kaikkiaan mahdu suomalaisten oikeustajuun, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo tiedotteessa.

Järjestön tekemän selvityksen mukaan turkistarhausta on tuettu jo yli viidellä miljoonalla eurolla tänä vuonna. Hallitus on lisäksi päättänyt tukea maatalouden alkutuotantoa 48 miljoonalla eurolla.

Tiedotteessa kerrotaan, että Business Finlandin tukemista kymmenestä turkistarhasta suurin osa on tehnyt jo ennen koronapandemiaa kahtena edellisenä tilikautenaan tappiollisen tuloksen. Tukia ovat myöntäneet myös ely-keskukset ja Valtiokonttori.

– On uskomatonta, että koronatukia jaetaan alalle, joka on ollut kriisissä jo monta vuotta. Kun tiedämme lisäksi, että suurin osa kansalaisista ei hyväksy nykymuotoista turkistarhausta, on todella ristiriitaista, että hallitus haluaa aktiivisesti tukea tällaista toimintaa, Oikeutta eläimille -järjestön viestintä- ja kampanjavastaava Kristo Muurimaa sanoo tiedotteessa.