Kysely: Suomalaiset arvostavat kotimaista ruokaa – peräti 87 prosentille ruoan kotimaisuus on tärkeää

Ruoan kotimaisuus on erittäin tai melko tärkeää peräti 87 prosentille suomalaisista, ilmenee tuoreesta Vaasan Oy:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Yli puolet valmiita maksamaan enemmän ilmastoystävällisyydestä

Kyselyyn vastanneista yli puolet kertoo, että olisi valmis maksamaan enemmän peruselintarvikkeista, jos voisi olla varma, että ne on tuotettu ilmastoystävällisesti. Ylivoimaisesti tärkein syy muuttaa omaa ruokailuaan on vastanneiden mukaan oma terveys. Noin puolet vastaajista kertoi muuttaneensa ruokailutottumuksiaan kuluneen vuoden aikana syödäkseen terveellisemmin.

– Yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että valtiovallan pitäisi ohjata ruoan kulutusta ilmasto- ja ympäristöystävällisempään suuntaan esimerkiksi verojen tai tukien avulla. Tämä on ymmärrettävää, sillä moni saattaa yksilötasolla kokea voimattomuutta ilmastonmuutoksen torjumisessa. Siksi meiltä elintarviketeollisuuden edustajilta kuin myös kotimaiselta alkutuotannolta ja päättäjiltä kaivataan toimenpiteitä, jotta kuluttajien on helppo tehdä ilmastoviisaita valintoja, Vaasan Oy:n viestintäjohtaja Mari Dunderfelt sanoo tiedotteessa.