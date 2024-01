Kysely paljastaa Suomen arvostetuimmat presidentit: Niinistö selkeä ykkönen

Ahtisaaren ja Halosen arvostus on korkeampaa nuorimman ikäluokan (18-30-vuotiaat) keskuudessa. Tulos kielii siitä, että etenkin nuoret naiset arvostavat Halosta. Varttuneimpien eli yli 70-vuotiaiden joukossa Paasikivi, Kekkonen ja Koivisto keräävät keskimäärää enemmän arvostusta.

Puoluekannan mukaisista eroista käy ilmi, että Niinistö on arvostetuin presidentti kaikkien muiden puolueiden paitsi vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien keskuudessa. Vihreiden kannattajien joukossa Ahtisaari nousee kärkeen, kun taas Vasemmistoliiton tukijat arvostavat eniten Halosta. Keskustan kannattajien parissa Kekkonen hengittää heti Niinistön niskan takana.



Teemaa lähestyttiin seuraavalla kysymyksenasettelulla: "Suomella on ollut kautta aikojen 12 presidenttiä. Keitä kolmea seuraavista arvostat eniten?" KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian (aiemmin Kantar Public). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.-7.12.2023. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 070.