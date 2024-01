Näin eri tavoin miehet ja naiset aikovat äänestää presidentinvaaleissa

Presidentinvaalien kärkiehdokkaista Jussi Halla-aho (ps.) on saanut puolelleen heikosti naisäänestäjiä.

Åbo Akademin Kansalaismielipide-tutkimuksen mukaan vain 9,5 prosenttia ehdokkaansa valinneista naisista äänestäisi Jussi Halla-ahoa. Miesten joukossa sama luku on peräti 26,7 prosenttia.

Pekka Haavisto (valitsijayhdistys, vihr.) on naisäänestäjien ykkössuosikki. Häntä äänestäisi 31,5 prosenttia ehdokkaansa valinneista naisista. Miesäänestäjiä Haavisto ei ole onnistunut houkuttelemaan yhtä hyvin.

Alexander Stubbilla (kok.) on kohtuullisen vankka tuki sekä miehiltä että naisilta. Ehdokkaansa valinneista miehistä 26,7 prosenttia ja naisista 21,9 prosenttia äänestäisi häntä.

Kyselyyn vastasi 4020 henkilöä, joista 3208 kertoi ehdokkaansa. Dataa on painotettu siten, että se on edustava sukupuolen, iän, koulutustason ja äänestämisen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa suhteen. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.