Kymmeniltä naisilta poistettiin kohtu väärän diagnoosin takia Ruotsissa

– Kohdun poistaminen on suuri operaatio, jolla on peruuttamattomat seuraukset. Näin ei saisi tapahtua. Pyydämme anteeksi kaikilta, jota tämä koskee. Heillä on täysi tukemme, Uppsalan yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Johan Lugnegård sanoo lausunnossaan.