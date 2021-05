Kymmeniä palestiinalaisia on loukkaantunut Jerusalemin levottomuuksissa – mellakkapoliisin kerrotaan käyttäneen kumiluoteja ja vesitykkejä

Aiemmin päivällä poliisi oli pysäyttänyt kymmeniä busseja, joissa oli ollut al-Aqsan moskeijalle matkaavia ihmisiä. Al-Aqsan moskeija on yksi islamin pyhimmistä paikoista.

Palestiinalaiset ovat osoittaneet mieltään muun muassa Itä-Jerusalemissa sijaitsevassa Sheikh Jarrahin kaupunginosassa, jossa palestiinalaisperheitä uhkaa häätö. Uutistoimisto AFP:n Jerusalemissa olevan toimittajan mukaan Israelin mellakkapoliisit olivat käyttäneet kumiluoteja, äänipommeja ja vesitykkejä palestiinalaisia vastaan. Osa palestiinalaisista oli heittänyt kiviä. Yhteenottoja on ollut useilla paikoilla.

Videolla ammutaan tainnutuskranaatteja moskeijaan

Siirtokuntalaisille alueita oikeusteitse

Sheikh Jarrahista on nopeasti tullut keskeinen osa Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden välisiä jännitteitä.Yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT) kirjoittaa, että maanantaina israelilaisoikeuden on määrä päättää, häädetäänkö kuusi kaupunginosassa asuvaa perhettä. Israelilaiset siirtokuntalaiset ovat pyrkineet oikeusteitse saamaan muun muassa Sheik Jarrahin alueita haltuunsa, kirjoittaa israelilaislehti Haaretz.