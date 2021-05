Israelin kriisiytynyt tilanne pahenee – katso kuinka Jerusalemin kadut tyhjenivät ilmahälytyssireenien soidessa

Palestiinalaistalojen asukkaita uhkaa häätö

Jerusalemissa on ollut jatkuvia väkivaltaisuuksia viime päivinä. Kaupungissa on osoitettu mieltä Israeliin liitetyn Itä-Jerusalemin alueella sijaitsevan Sheikh Jarrahin palestiinalaisperheiden häätöä vastaan.

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on vajaat kolmekymmentä palestiinalaistaloa, joiden asukkaat uhataan häätää. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa alue on kuulunut juutalaisille.