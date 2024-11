Kymmeniä onnettomuuksia ja useita kuolonkolareita – täällä ajokeli on nyt haastavin

Tämän lisäksi vuorokauden aikana on tapahtunut neljä muuta kuolonkolaria: Mikkelissä, Kittilässä, Mäntsälässä ja Nakkilassa.

Huono ajokeli on näyttäytynyt lisäksi pelastusviranomaisten työtehtävissä, sillä perjantain aikana pelastuslaitoksilla on ollut yli 60 tieliikenneonnettomuustehtävää. Eniten tieliikenneonnettomuustehtäviä on ollut rannikkoalueilla.