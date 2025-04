Kymmeniä maailmanmestaruuksia voittanut ruotsalaistähti kohahduttaa venäläispuheillaan

Kymmeniä maailmanmestaruuksia urallaan voittanut useiden lajien ruotsalaishuippu Tove Alexandersson ylistää venäläisiä ja haluaa heidät takaisin kansainväliseen urheiluun.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on kehottanut lajiliittoja päästämään venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kansainvälisiin kilpailuihin, jotta he voisivat päästä ensivuotisiin Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Toistaiseksi näiden maiden urheilijat ovat kuitenkin pysyneet suurimmassa osassa talviolympialajeja kansainvälisessä kilpailukiellossa.

Vuorihiihto on yksi harvoista lajeista, joissa venäläiset ovat saaneet kilpailla kansainvälisesti neutraalin lipun alla. He ovat päässeet kauden aikana osallistumaan maailmancupiin ja MM-kisoihin. Ruotsalaisurheilija Tove Alexandersson pitää tätä oikeana linjana ja on venäläisten kilpailemisesta mielissään.

– Kaikki tuntemani venäläiset ovat aivan fantastisia ja uskomattomia ihmisiä. Ajattelen, että heidän pitäisi todella olla mukana urheilussa, vuorihiihdon ensi vuoden olympiadebyyttiin tähtäävä Alexandersson sanoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

– On surullista, kun urheilu sotkeentuu liikaa politiikkaan. Pitää muistaa, että myös venäläiset urheilijat ovat ihmisiä siinä missä muutkin.

Alexanderssonin näin myönteiset kommentit venäläisten kilpailemisesta poikkeavat Pohjoismaissa totutusta. Urheilijoilta on tavattu kuulla jyrkempiä kommentteja, kun Venäjä käy yhä Valko-Venäjän tukemaa täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Valtoimenaan MM-kultia

Alexandersson on saavuttanut urallaan menestystä olan takaa. Eniten hän on voittanut maailmanmestaruuksia suunnistuksessa ja on lajin 21 MM-kullallaan kaikkien aikojen tilastossa toisena. Hiihtosuunnistuksen maailmanmestaruuksia ruotsalainen on rohmunnut 10.

Vuorijuoksussakin urallaan maailmanmestaruuden juhlineella Alexanderssonilla on vuorihiihdossa puolestaan kaksi maailmanmestaruutta.

Vuorihiihto on olympiaohjelmassa ensi kertaa tulevana vuonna. Laji tarjoaa Alexanderssonille mahdollisuuden tavoitella menestystä viiden renkaan kisoissa.