Jo yli 150 kuollut Indonesian ja Itä-Timorin tulvissa – useita kymmeniä yhä kateissa

Indonesian katastrofivarautumisviraston mukaan maan itäosassa on kirjattu 130 kuollutta, kun taas läheisessä Itä-Timorissa kuolleita on tiedossa 27.

– Meillä ei ole tarpeeksi nukutuslääkäreitä eikä kirurgeja, mutta meille on luvattu, että apua on tulossa. Monilla selvinneillä on murtuneita luita, koska heihin on osunut kiviä, puunrunkoja ja rojua, Lembatan apulaispormestari Thomas Ola Longaday sanoo.