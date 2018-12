Kymmenettuhannet uudenvuoden juhlijat ottavat Helsingin kadut haltuunsa – poliisi ei määrästä hätkähdä: "Jonkun verran tulee rähinää"

– Kaupungilla tietysti ihmisiä ja juhlijoita on paljon puolenyön aikaan. Jonkun verran tulee rähinää, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen paljon. Hieman vilkkaampi kuin tavallinen viikonloppu, kertoo ylikomisario Jari Taponen Helsingin poliisista.

Kodin lämpö saattaa voittaa myräkän

Illaksi on luvattu myrskyistä säätä . Poliisi uskoo sään vaikuttavan siten, että moni voi jäädä mieluummin viettämään vuoden vaihtumista sisätiloihin.

– Jos me nähdään oikein huonossa kunnossa olevia ihmisiä, niin toki me otamme herkemmin kyytiin ja viedään lämpimään. Koti on se ensimmäinen osoite, ei hilata putkaan turhan päiten.