NYT: Brasilian Bolsonarolle suositellaan syytettä joukkosurmasta – "Monet koronakuolemista olisi voitu estää"

Brasilian koronatoimia tutkivan kongressin paneelin on määrä suositella, että maan presidenttiä Jair Bolsonaroa vastaan nostettaisiin syytteet joukkosurmasta, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times .

Paneelin mukaan Bolsonaro olisi antanut tahallisesti koronaviruksen levitä maassa tavoitteenaan laumasuojan saavuttaminen ja talouden elpyminen. Latinalaisen Amerikan suurimman talouden elpymisen sijaan epäonnistunut kokeilu on johtanut satojen tuhansien brasilialaisten kuolemaan.

New York Times on saanut nähtäväkseen otteita paneelin raportista, joka on määrä julkaista myöhemmin tällä viikolla.