Kymmenen vuoden tauon jälkeen Hollywoodiin palannut Cameron Diaz paljastaa: "Ala on aivan erilainen"

Näyttelijäksi palannut Cameron Diaz kertoo, miten elokuvamaailma on muuttunut kymmenen vuoden aikana.

Hollywood-tähti Cameron Diaz teki paluun elokuvien pariin kymmenen vuoden tauon jälkeen. Hän tähdittää Netflixin The Back in Action -elokuvaa.

Nyt hän kertoo podcast-haastattelussa, miten elokuvamaailma on muuttunut sen jälkeen, kun hän viimeksi oli mukana tuotannoissa.

Diazin mukaan Me Too – liikkeen saamaa muutos näkyy selvästi.

– Ala on aivan erilainen. Mee Too -liike muutti kaiken. Kävelet kuvauspaikalle ja se on erilaista, tähti kertoo.

Lue myös: Tämä jo vuosikymmenen odotettu klassikkoelokuva palaa valkokankaille vuonna 2026

– Se ei ollut vain johtoportaassa. Siellä oli aina se yksi tietyntyylinen äijä kuvauksissa, jota välttelit. Mietit, että sieltä hän tulee taas, Diaz kuvailee.

Diaz kertoo kuvauksissa olleen kerroksittain epäsopivaa käytöstä, jota hän ja muut naiset joutuivat sietämään aiemmin.

Nykyään tilanne on aivan toisenlainen.

– Minulle ei ole koskaan urani aikana tullut henkilöstöpäällikkö juttelemaan siitä, mikä on sopivaa ja mikä epäsopivaa käytöstä kuvauspaikalla. Eikä Netflixin numeroa, johon voi soittaa nimettömänä raportoidakseen mistä tahansa tilanteesta, mitä koet kuvauksista. Olin ihan ihmeissäni, tämä on mahtavaa.

– Se taso turvallisuutta, mitä tunnet naisena nykyään kuvauksissa – en ole koskaan kokenut tätä ennen, Diaz kuvailee.

Lähde: People.