Kymmenen Uutisten lähetys katkesi tekniseen vikaan

Syynä katkeamiselle oli tekninen vika.

Maanantain Kymmenen Uutisten lähetys katkesi kesken lähetyksen.

Uutisten loppupuolella lähetyksen kuva jumittui. Taustalla kuului kuitenkin illan uutisankkurin Eerikki Pitkäsen ääni.

– Pahoittelut tästä tilanteesta, lähetyksen jatkaminen on hieman keskeytynyt, mutta yritämme saada sen jatkumaan aivan tuota pikaa, Pitkänen sanoi lähetyksessä ennen kuin se siirrettiin mainoskatkolle.

Syynä katkeamiselle oli yllättävä tekninen vika.

Vian vuoksi säälähetystä tai Tulosruutua ei pystytty esittämään perinteiseen tapaan pääuutisstudiosta. Lähetykset siirrettiin MTV Uutiset Liven studioon pienen viivästyksen jälkeen.

Säälähetys päästiin aloittamaan noin puoli yhdentoista aikoihin.

– Hyvää iltaa ja pahoittelemme teknisiä ongelmia, mutta tässä tulee nyt vähän säätä, illan meteorologi Mette Mannonen aloitti lähetyksen.

1:56 Katso illan säälähetys tästä.

Illan Tulosruutu päästiin esittämään puolestaan noin kello 22.40 alkaen.

MTV:n illan uutislähetykset on katsottavissa MTV3-kanavan lisäksi MTV Katsomosta.

Uutinen päivittyy.