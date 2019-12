Kylmyys ja tulvat ajamassa lapsia liikkeelle Syyriassa – Pelastakaa Lapset julkaisi karmeita kuvia leireiltä, joissa teltat kelluvat mutavedessä

Kuluvan vuoden aikana yli 230 000 lasta on joutunut konfliktin vuoksi pakenemaan kodeistaan Syyrian pohjoisosissa. Monilla alueilla rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia ja kylmenevä sää on pahentanut siirtymään joutuneiden olosuhteita entisestään.

Kymmenettuhannet majoittuvat surkeissa oloissa

Koillis-Syyriasssa Ar-Raqqan ja Hasakan maakunnissa sijaitseville leireille ja noin sataan majoitustilaan, kuten kouluihin on ahtautunut yli 75 000 ihmistä, joista lapsia on 31 680. Majoituskäyttöön otetut koulut ja muut tilat ovat huonosti varusteltuja ja osa on ilman sähköä. Terveydenhoitoa ja muita palveluja on lisäksi rajatusti saatavilla.