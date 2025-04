"Kylmää on": Lumi pölähti takaisin etelään keskelle kirkasta kevättä – näin takatalvi jatkuu ensi viikolla

Lumi- ja räntäkuurot ovat viikonloppuna ja ensi viikonkin puolella mahdollisia maan eteläosassa asti.

Kylmä rintama iski keskelle orastavaa kevättä. Lumikuuroja on tullut lauantaina etelässäkin ja Forecan sääpalvelun mukaan pakkasta on viikonloppuna öisin koko maassa.

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kuvailee lähipäivien säätä normaaliksi kevätsääksi, jossa luonto ei mene hurjaa vauhtia kohti kesää.

– Nyt on takatalvinen tilanne – kylmää on. Lumisateita liikkuu kuuromuodossa. Aika talviselta tuntuu, vaikka katukuvaan on jo ilmestynyt kevään merkki eli kaupunkipyörät.

Sunnuntaina päivälämpötila on lähes koko maassa 0 ja 5 asteen välillä, Itä- ja Pohjois-Lapissa voi olla muutama pakkasaste.

Forecan mukaan lumikuurot ovat etelässä mahdollisia viikon alkupuolella lähinnä öisin.

Lämpötilat nousevat hieman ensi viikon alkupuolella.

– Lunta on sulatettavana etenkin Itä-Suomen pohjoisosissa ja laajalti Pohjois-Suomessa – siellä ovat tulvahuiput vielä edessäpäin. Tulvathan ovat yksi kevään merkki, Salminen sanoo.

Katso ylläolevalta videolta lähipäivien sääennuste.