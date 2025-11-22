KooKoo HIFK:n ruotsalaisvahdin Hugo Alnefeltin vaihtoon reilussa 15 minuutissa.
Sarjajumbo HIFK:n vaikeudet saivat jatkoa heti KooKoo-ottelun avauserässä, kun isäntäjoukkue pisti Kouvolassa hurjan myllytyksen pystyyn.
Avausmaali näki päivänvalonsa ajassa 7:37, kun Ossi-Petteri Jaakola iski kiekon rysään.
Jaakola onnistui toistamiseen seitsemän minuuttia myöhemmin. Ja vain 27 sekuntia myöhemmin Jiri Pärssinen vei KooKoon jo kolmen maalin karkumatkalle, kun ottelua oli pelattu vasta reilut 15 minuuttia.
Tämä riitti myös HIFK:n maalilla aloittaneelle Hugo Alnefeltille, joka vaihdettiin kolmannen takaiskun jälkeen HIFK:n tolppien välistä. Niko Hovinen otti ruotsalaisvahdin paikan maalissa.
Maalivahdin vaihtaminenkaan ei auttanut HIFK:ta. Ville Meskanen vei KooKoon 4–0-johtoon vain kuusi minuuttia ennen avauserän päättymistä.