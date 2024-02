La Liga -pomolta yksiselitteinen näkemys – näin todennäköinen on Kylian Mbappen megasiirto

– On 99-prosenttisesti todennäköistä, että Mbappe tekee sopimuksen Realin kanssa. Mutta en tiedä, onko hän jo allekirjoittanut sopimuksen, Tebas sanoi ranskalaislehti L'Equipelle.

Mbappe on edustanut PSG:tä vuodesta 2017 lähtien, mutta ranskalaiskomeettaa on huhuttu Realin riveihin jo pitkään. Ranskan nykyinen maajoukkuekapteeni on tehtaillut PSG:ssä 244 maalia 291 ottelussa.