Kuvat: Tältä näyttää uudessa keskustakirjasto Oodissa – avajaiset ensi viikolla

Arkkitehtitoimisto ALAn suunnittelema uuden ajan kirjasto on oodi suomalaiselle sivistykselle, tasa-arvolle ja ilmaisunvapaudelle.

Tuhat ja yksi ideaa...



– Ideat näihin ovat tulleet kaupunkilaisilta, kun on kysytty, mitä he haluaisivat kirjastossa tehdä. Pääosin käyttö on ilmaista, mutta materiaaleista perimme pienen maksun. Tänne voi tulla kirjastokortti kädessä ja lähteä oma musavideo kainalossa, Lämsä evästää.