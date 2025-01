Kuvat: Tällainen on Suomenlahdesta nostettu 11 tonnin ankkuri – tekninen tutkinta alkanut

Suomenlahden kaapelivaurioiden esitutkinta jatkuu tänään ankkurin teknisellä tutkinnalla.

Suomenlahdesta nostetun ankkurin tutkinnalla pyritään varmistamaan, että se kuuluu Eagle S -säiliöalukselle.

– Ankkurille tehdään teknistä tutkintaa muun muassa sen varmistamiseksi, että se kuuluu säiliöalus Eagle S:lle, kertoo tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Risto Lohi Keskusrikospoliisista.

Poliisin mukaan viranomaisten yhteisoperaatiossa nostetun ankkurin pituus on 4 metriä ja leveys 2,5 metriä. Ankkuri painaa 11 tonnia.

Ankkurin tutkinnalla pyritään varmistamaan, että se kuuluu Eagle S -alukselle.

Poliisi kertoo, että tutkinnan keskiössä on se, missä vaiheessa ankkuri on irronnut ketjustaan. Ankkurin löytöpaikka on lähellä kohtaa, jossa Suomen viranomaiset kehottivat Eagle S -alusta nostamaan perässään raahaamaansa ankkurin ylös.

– Jos ankkuri on irronnut vasta nostovaiheessa, on todennäköistä, että ankkuri olisi aiheuttanut lisää tuhoja meren pohjan infrastruktuurille, mikäli alus olisi jatkanut matkaansa, Lohi arvioi.

Poliisin mukaan vaurioiden syntyyn liittyvien tapahtumien kulku alkaa olemaan teknisessä mielessä varsin selvä, mutta edelleen teknisiä tallennusvälineitä on analysoitavana.

Poliisin mukaan ankkurin raahausjäljen pituudeksi on tarkentunut noin 100 kilometriä. Raahausjäljen analysointi jatkuu poliisissa.

Rajavartiolaitoksen kuvassa oletettu ankkurin putoamiskohta, jossa näkyy raahausjälkiä.

Helsingin poliisilaitos johtaa Suomenlahden viranomaisoperaatiota ja Rajavartiolaitos sekä Puolustusvoimat tukevat osaltaan operaation toteuttamista. Keskusrikospoliisi vastaa tapauksen esitutkinnasta.