Kuussa käytetty lapio huutokaupataan: Työkalun hinta noussee ”tähtitieteelliseksi”

Apollo-astronauttien Charlie Duken ja komentaja John Youngin Kuussa käyttämä kauhamainen säädettävä lapio on melkoinen harvinaisuus: Kyseisenlaisia lapioita on olemassa vain kaksi kappaletta. Nyt huutokaupattavaa lapiota on käytetty suurimman koskaan kerätyn kuukiven, eli ”Big Muleyn” nostamiseen. Lapion hinnan uskotaan kohoavan 750 000 dollariin.