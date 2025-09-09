Kuusivuotias poika katosi Vantaalla matkalla iltapäiväkerhoon – havainnot hätänumeroon

0909 - Poliisi etsii
Kuvassa esiintyvä poika saattaa liikkua samanikäisen tytön kanssa Vantaalla.MTV
Julkaistu 11 minuuttia sitten
Itä-Uudenmaan poliisilaitos etsii Vantaalla kadonnutta kuusivuotiasta poikaa.

Poika katosi tänään tiistaina noin kello 12 matkalla Aurinkokiven koululta kohti Aurinkokiven päiväkodin iltapäiväkerhoa.

Kuvassa esiintyvä poika saattaa liikkua samanikäisen tytön kanssa.Kaikki havainnot tästä pojasta pyydettään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.

Poika on noin 123 senttiä pitkä ja hänellä on tummanruskeat hiukset. 

Hänellä ovat yllään sinivihreä t-paita tai harmaa huppari ja harmaat housut.

Kaikki havainnot pojasta ja hänen tämänhetkisistä olinpaikasta pyydettään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.

