Kuusivuotias poika katosi Vantaalla matkalla iltapäiväkerhoon – havainnot hätänumeroon

Itä-Uudenmaan poliisilaitos etsii Vantaalla kadonnutta kuusivuotiasta poikaa.
Poika katosi tänään tiistaina noin kello 12 matkalla Aurinkokiven koululta kohti Aurinkokiven päiväkodin iltapäiväkerhoa.
Kaikki havainnot tästä pojasta pyydettään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.
Kuvassa esiintyvä poika saattaa liikkua samanikäisen tytön kanssa.
Poika on noin 123 senttiä pitkä ja hänellä on tummanruskeat hiukset.
Hänellä ovat yllään sinivihreä t-paita tai harmaa huppari ja harmaat housut.
