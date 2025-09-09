Suomeen kaksi muhkeaa voittoa Eurojackpotista

Suomeen on tullut kaksi suurvoittoa Eurojackpotista, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.
Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, mutta Suomeen osui kaksi muhkeaa pottia.
Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi löytyi Suomesta ja kaksi Saksasta.
Espoon Kauklahden K-Marketissa rivinsä pelannut voitti 726 949 euroa.
5+0-tuloksia löytyi kaksitoista kappaletta, ja niistäkin yksi osui Suomeen.
Varkauslainen nettipelaaja voitti rivillään 102 491 euroa.
Kahdeksan 5+0-voittoa osui lisäksi Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Espanjaan.
Eurojackpotin kierroksen 37/2025 oikea rivi oli 14, 18, 24, 27 ja 50. Tähtinumerot olivat 8 ja 9.
Perjantaina pelin potti kohoaa noin 100 miljoonaan euroon.