Suomeen kaksi muhkeaa voittoa Eurojackpotista

Eurojackpotin kierroksen 37/2025 oikea rivi oli 14, 18, 24, 27 ja 50. Tähtinumerot olivat 8 ja 9.All Over Press
Julkaistu 09.09.2025 22:49
Kati Hyttinen

Suomeen on tullut kaksi suurvoittoa Eurojackpotista, kertoo Veikkaus tiedotteessaan.

Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, mutta Suomeen osui kaksi muhkeaa pottia. 

Kierroksen suurimmat voitot osuivat kolmelle 5+1-tulokselle, joista yksi löytyi Suomesta ja kaksi Saksasta.

Espoon Kauklahden K-Marketissa rivinsä pelannut voitti 726 949 euroa.

5+0-tuloksia löytyi kaksitoista kappaletta, ja niistäkin yksi osui Suomeen. 

Varkauslainen nettipelaaja voitti rivillään 102 491 euroa. 

Kahdeksan 5+0-voittoa osui lisäksi Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Espanjaan.

Eurojackpotin kierroksen 37/2025 oikea rivi oli 14, 18, 24, 27 ja 50. Tähtinumerot olivat 8 ja 9.

Perjantaina pelin potti kohoaa noin 100 miljoonaan euroon.

