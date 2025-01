Kuudes UMK-kappale vakuuttaa kuulijansa: "Koukuttaa heti"

Goldielocksin Made of -kappale julkaistiin kuudentena UMK-finalistien biiseistä.

Kuudes Uuden Musiikin Kilpailun finalistikappale julkaistiin 16. tammikuuta. Kyseessä on artisti Goldielocksin, eli Ella Mettäsen, 23, biisi nimeltään Made of.

Kappaleen virallisen musiikkivideon Youtube-kommenteissa ihmiset ihastelevat kappaletta.

– Loistava poppibiisi. Meni heti soittolistalle, ja olisi hienoa, jos Suomesta lähetettäisiin kerrankin jotain tällaista. Tämä koukuttaa heti, ja Goldielocksin ääni on tosi omaperäinen. Rakastan tätä, eräs kommentoi.

– Nyt on tuotanto kohdillaan ja kunnon hookit. Kuulostaa suorastaan kansainvälisen tason popilta, toinen jatkoi.

– Tämä oli itse asiassa todella hyvä. Loistava esimerkki taiteellisesta eheydestä, eräs sanaili.

Alta voit kuunnella kappaleen.

Toiset ovat olleet myös yllättyneitä.

– Tämä on yllättävää! Täydellinen radiokappale, todella nautin tästä, eräs kirjoitti.

– Wow-efekti! Ensimmäisestä kuuntelusta ja näkemästä. Tämä on kaikista yllättävin tähän asti. Ei ollenkaan "suomalainen", mitä totuttu näkemään ja kuulemaan. Wow, en odottanut tätä, toinen jatkoi.

– Tämä on kyllä tosi hyvä, olen iloisesti yllättynyt. Kertsi on tosi tarttuva, ja lauluääni on kiinnostava. Olisi voinut vähän lisää kyllä räjähtää soundi tuossa viimeisessä kertosäkeessä, mutta muuten minulla ei ole valituksia, kolmas kertoi mielipiteensä.

Myös Uuden Musiikin Kilpailun Instagram-tilillä ihmiset ovat kappaleesta varsin vaikuttuneita.

– Wau! Nyt on kansainvälistä meininkiä. Tykkään, eräs kirjoitti.

– Voittaja, toinen jatkoi ytimekkäästi.

Goldielocks on kotoisin Pohjois-Karjalasta ja tehnyt soolouraa jo useamman vuoden. Artisti on tehnyt musiikkia myös muille, kuten Gaselleille, Isac Elliotille, Abreulle ja Sara Siipolalle.

UMK:n finalistit julkistettiin 8. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kamppailee tänä vuonna seitsemän artistia: Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left, Goldielocks sekä Erika Vikman. Kisan finaali käydään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta.