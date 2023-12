– En ollut osannut odottaa kutsua. Piti istua alas ja katsoa, että kutsu on tullut todella minulle. Tuntui hienolta. On iso kunnia päästä Linnan juhliin, Kähärä kertasi hienoa hetkeä STT:lle.

– Kampaus ja meikki järjestyivät ystävän kautta. Puvun kanssa riitti pohdiskeltavaa. Kutsu tuli vaikeaan aikaan, kun olin just kisakauden alla kolme viikkoa Lapissa. Aikataulu oli tiukka, eikä ollut mahdollisuutta lähteä käymään etelässä.

Tuttavuuksia hiihtokuplan ulkopuolelta

Mikkeliläislähtöinen, mutta Sotkamon Vuokatissa jo pitkään asunut Kähärä osallistuu Linnan juhliin poikaystävänsä Verneri Poikosen kanssa. Poikonen on myös kilpahiihtäjä ja päässyt satunnaisesti maailmancupin makuun.

Maajoukkueeseen kuuluva Kähärä kuvailee elämän kulkevan hiihtokuplassa, mutta Linnan juhlissa on hyvä tilaisuus jutustella uusien ihmisten kanssa.

– Arvostan suuresti kutsua Linnan juhliin. Hienoa, että nuoria on kutsuttu.

– Meneillään on Saulin viimeinen vuosi presidenttinä ja on hienoa päästä mukaan hänen viimeisiin Linnan juhliinsa. Hän on ollut presidenttinä kohta 12 vuotta eli aika lailla puolet elämästäni, 23-vuotias Kähärä sanoi.