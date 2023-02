Jasmi Joensuulta paljonpuhuvaa tekstiä Planican MM-sprinttiradasta – "Oikeastaan kaikkea mahdollista"

Maailmancupin avauksen jälkeen Joensuu on hätyytellyt sijoituksia kärkikymmenikössä.

– Viimeistely on mennyt hyvin. Harjoittelin Rovaniemellä ja täällä on oltu nyt vajaa viikko, Joensuu kertoi.

Joensuu kokee, että hän on päässyt kisavireeseen fyysisesti ja henkisesti.

– Olen valmis ja mieli on tässä vaiheessa tarpeeksi rento, Joensuu jatkoi.

– Keho tuntuu tosi hyvältä, mutta siihen ei kannata kiinnittää liikaa huomiota. Kisapäivän vire ratkaisee. Pitää vain luottaa siihen, että kaikki on tehty hyvin ja suunnitelman mukaan.

Edessä juhlahetki

Joensuu on tykästynyt Planican sprinttirataan.

– Rata on aika vaativa ja hauska. Siinä on oikeastaan kaikkea mahdollista eli siinä mielessä hieno, Joensuu kiitteli.

Reitillä on käännöksiä, joissa voi tulla ruuhkaa, mutta Joensuu ei ota niistä turhia murheita.

– Totta kai radassa on myös riskipaikkoja, kun kuusi naista laitetaan siihen, mutta se on sprinttihiihtoa. Riskit kuuluvat lajiin ja se on tämän lajin suola, Joensuu huomautti.