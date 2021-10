KuPS saattaa pelata tappiotta 21 peliä peräkkäin, mutta jäädä silti hopealle – näistä asetelmista huippujännittävälle päätöskierrokselle

KuPS on pelannut liigassa peräkkäin 20 peliä tappiotta, ja kauden ottelukohtainen pistekeskiarvo 2,19 on parempi kuin mestaruusvuonna 2019 (1,96). Sunnuntaina 21. tappioton peli ei kuitenkaan lämmitä, jos ottelu päättyy tasan. Silloin mestaruus menee liigaa pisteen erolla johtavalle HJK:lle.

Källman ja Tuco ratkovat pronssin ja maalikuninkuuden

Sekä SJK:n että Interin menestystä on avittanut kärkipelaajan onnistuminen. Interin Benjamin Källman on 13 maalilla kiinni sarjan maalikuninkuudessa. SJK:n huippuvireinen kamerunilaishyökkääjä Tuco on viimeistellyt kymmenen kertaa. Osumista kuusi on tullut SJK:n edellisten viiden pelin aikana.