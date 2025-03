Kuohuttava näky SM-liigan pudotuspeleissä – "Pahinta, mitä voi tapahtua"

Helsingin IFK on jo pakkopaikassa SM-liigan puolivälierissä. Vauhdikas ja raikas SaiPa on pessyt suurseuralla lattiaa sarjan kolmessa ensimmäisessä ottelussa. Lauantaina helsinkiläisten päävalmentajalle Ville Peltoselle esitettiin jo ottelun alussa tyly protesti, joka on MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mielestä pahinta, mitä omassa kotipyhätössä voi tapahtua.

Pudotuspelien ykköskierrokselta vauhtia hakenut SaiPa johtaa HIFK:ta jo 3–0. Kolmas kiinnitys irtosi lauantaina Nordikselta luvuin 2–0. Ottelun molemmat maalit syntyivät HIFK-virheistä heti pelin alussa.

– Ahdistunut HIFK, Karri Kivi kuvailee ensituntojaan ottelusarjaan liittyen.

Runkosarjanelonen on saanut iskettyä kolmessa ottelussa vain kaksi maalia SaiPan verkkoon.

– Hyökkäyspelin vajaavaisuus on lamaannuttanut HIFK:n. Kun pitäisi hallita "pikkuruista" SaiPaa vastaan, se ei onnistu, Kivi pohtii.

– SaiPa on iskenyt HIFK:n nyt playoff-kipsiin. Se on selvitettävä, jos he haluavat pärjätä. Kun rentous häipyy, menee ajatuskin mukana. Siitä jääkiekossa on kysymys, että miten paineessa pystyy toteuttamaan sitä omaa yksinkertaista peliä. Asioiden täytyy olla todella simppeleitä.

SaiPa saa Kiveltä isot kehut. Kauden sensaatiojoukkue joutui vääntämään 1. kierroksella viisi ottelua TPS:n kanssa, mutta minkäänlaista väsymystä ei ole ollut havaittavissa.

– Se on nyt kuin isät vastaan pojat -peliä, mutta niin, että SaiPa on energinen ja ennakkoluuloton poika. HIFK on taas vähän verkkainen ja epäröivä isä, Kivi sanailee.

"Pahinta, mitä voi tapahtua"

Lauantain kolmannen ottelun kohahduttavin tapaus nähtiin jo aivan pelin alussa. SaiPan 2–0-maalin jälkeen HIFK:n kannattajakatsomoon ilmestyi lakana, jossa päävalmentaja Ville Peltoselle vaadittiin potkuja.

– Se on pahinta, mitä voi omassa jäähallissa tapahtua. Nyt se kohdistui vielä henkilöön. On ihan eri juttu, jos se osoitetaan hallitukseen tai seurajohtoon, Kivi sanoo.

Ville Peltoselle vaadittiin potkuja kesken lauantain pelin.Matti Raivio / All Over Press

Pitkän valmennusuran tehnyt Kivi ei muista itse joutuneensa koskaan vastaavan lakanaprotestin kohteeksi. Perinteistä huutelua on kyllä ollut. MTV Urheilun asiantuntija korostaa kuitenkin ymmärtävänsä kannattajien oikeuden protestointiin.

– Se tuntui kyllä niin pahalta. Voin kuvitella miten se vaikuttaa siihen (Peltosen) tekemiseen. Se on todella kova signaali, Kivi päättää.

SaiPan ja HIFK:n ottelusarja jatkuu keskiviikkona. Lappeenrantalaiset voivat edetä jo välieriin voittamalla kotiottelunsa. HIFK:n on otettava neljä peräkkäistä voittoa, mikäli se mielii jatkoon.

