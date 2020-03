Kuntaneuvottelut jatkuvat huomenna koronakriisin varjossa – Tehyn Rytkönen ehdottaa vuoden sopimusta tai neuvottelujen jatkamista koronaepidemian helpottamisen jälkeen

Kuntatyönantaja on kutsunut osapuolet koolle klo 14.

– Huomenna on tarkoitus katsoa, että onko edellytyksiä jatkaa. Kuntatyönantajien tavoitteena on edelleen yrittää saada aikaan sopimus, koska toimintaympäristö on muuttunut vain vaativampaan suuntaan, sanoo Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen MTV:n Uutisille.