Kunta-alan lakkouhka laajenee pääkaupunkiseudulle

Kyseessä on neljäs kunta-alan lakkovaroitus, jolla Juko, JHL ja Jyty pyrkivät vauhdittamaan neuvotteluja. Pääkaupunkiseudulla lakkojen piirissä on noin 31 000 ihmistä. Kaikkiaan kunta-alan aalloittain etenevissä lakoissa on mukana jopa 81 000 palkansaajaa.