Kuninkaallisasiantuntija aavistelee prinssi Harryn ja prinssi Williamin tuntevan olonsa todella epämukavaksi The Crown -sarjan uusista kausista

– Se on ajanjakso, jolloin heidän täytyi elää todella julkisesti. Olemme kuulleet Harryn puhuvan vaikutuksesta, joka sillä on ollut hänen elämäänsä, ja myös Williamin. Joten se, että tätä tarkastellaan tavallaan uudelleen, vaikka se olisi tehty hyvällä maulla, niin sen uudelleen esille ottaminen on uskomattoman vaikeaa Williamille ja Harrylle. Voi olla tunne, ettei heidän äitinsä haamu saa koskaan levätä. Luulen, että se on edelleen hyvin todellista ja vaikeaa heille, Nicholl kertoi.